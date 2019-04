Samurai 8: Hachimaruden: smentita la data d'esordio e nuove informazioni

Il nuovo manga di Masashi Kishimoto è stato annunciato già da qualche mese. Stiamo parlando di Samurai 8: Hachimaruden, la cui data d'esordio era prevista per il prossimo 13 maggio. La data è stata purtroppo smentita, ma sono arrivate nuove informazioni riguardo al possibile debutto del nuovo manga dall'autore di Naruto.

Annunciato durante la passata Jump Festa 2019, Samurai 8: Hachimaruden si tratta del nuovo manga scritto da Masashi Kishimoto e disegnato da Akira Okubo. Quest'ultimo si tratta di un collaboratore di Kishimoto, che tra le altre cose, si è occupato di supervisionare l'ultimo lungometraggio del franchise, Boruto - Naruto the Movie.

Non molto tempo fa avevamo discusso della data di esordio di Samurai 8: Hachimaruden, che stando a quanto pubblicato da Moetron News, sarebbe dovuto debuttare il prossimo 13 maggio sulla rivista Weekly Shonen Jump. Dall'account francese @dexterlife1985 è arriva però una smentita, per cui pare che l'arrivo sul 24° numero di Shonen Jump, non sia stato dichiarato da nessuna parte.

Al contrario, pare che nel numero 22/23, in arrivo il 27 aprile, sarà presente un'anteprima. La conferma è legata al fatto che il nuovo manga di Kishimoto arriverà nell'era Reiwa, che inizierà in Giappone il prossimo primo maggio. Questo significa che l'esordio di Samurai 8: Hachimaruden potrebbe arrivare sul numero 24 del 13 maggio, ma anche sul numero 25 del 20 maggio il 26° numero previsto per il 27 maggio.

E voi lo state aspettando il nuovo manga del maestro Kishimoto?