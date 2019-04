Samurai 8: Hachimaruden: svelato il logo della nuova serie di Kishimoto

Dopo la conclusione di Naruto nel 2014, Masashi Kishimoto è tornato a fare parlare di sé con uno dei manga più attesi del momento, Samurai 8: Hachimaruden. In arrivo a breve sulle pagine di Weekly Shonen Jump, stanno iniziando a comparire in rete per prime informazioni a riguardo e questa volta è stato mostrato il nuovo logo ufficiale della serie.

Solamente ieri vi abbiamo parlato di una nuova stupenda immagine di Samurai 8: Hachimaruden, pubblicata sul sito ufficiale e le aspettative per questa nuova serie sono alle stelle. Ricordiamo che Masashi Kishimoto si occuperà questa volta della storia, mentre ad occuparsi dei disegni sarà Akira Okubo.

A sorpresa sono arrivate su Twitter, pubblicate dall'account BorutoExplorer, le immagine legate al logo della nuova serie, che potete trovare in fondo alla notizia. Andando nel dettaglio, il logo è presentato in due versioni, quella giapponese e quella occidentale, entrambe mostrate anche in negativo. Andando a fare un paragone con il logo di Naruto, risulta evidente il passaggio del tempo. Infatti, questo nuovo logo, con il suo stile più minimale ed elegante, è sicuramente al passo coi tempo.

L'attesissimo manga di Kishimoto è in arrivo sulle pagine del numero 24 di Weekly Shonen Jump il prossimo 13 maggio, con un capitolo di ben 72 pagine. Inoltre, vi consigliamo di un'occhiata all'anteprima di Samurai 8: Hachimaruden, che abbiamo analizzato qualche giorno fa.

E voi cosa ne pensate del logo di questa nuova serie?