Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru termina la serializzazione

Partito con i migliori auspici e con un nome di spicco come Masashi Kishimoto, la vita di Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru non è stata tutta rose e fiori. La pubblicazione dell'opera su Weekly Shonen Jump che doveva segnare il ritorno del famoso mangaka in compagnia del suo assistente Akira Okubo è stata infatti costellata di alti e bassi.

Dopo i primi rumor emersi le scorse settimane a causa di un dettaglio presente su MangaPlus, i primi leak di Weekly Shonen Jump numero 17 portano con sé una conferma. Insieme all'annuncio del ritorno di Kubo con Burn the Witch è stato infatti confermato che Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru si è concluso. Già da qualche capitolo infatti i fan avevano notato una strana accelerazione nella storia.

Il manga preparato a quattro mani da Kishimoto e Okubo non ha infatti attecchito tra i lettori e ciò, insieme alle vendite non esaltanti, ha portato a una conclusione prima del previsto. Il capitolo 43 di Samurai 8: La Leggenda di Hachimaru sarà pubblicato domenica sera su MangaPlus in inglese e spagnolo e sarà quello conclusivo, mentre il volume 5 sarà l'ultimo del manga.

Non è stata confermata la data di uscita in Giappone dell'ultimo tankobon, mentre in Italia Samurai 8 è edito da Panini Comics.