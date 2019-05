Samurai 8: La storia di Hachimaru, ad agosto in uscita il primo volume!

Non solo un countdown per l'inizio della serializzazione di Samurai 8: La storia di Hachimaru, ma anche un altro, a scadenza più ampia, quando uscirà nelle fumetterie nipponiche il primo tankobon legato al progetto dietro l'autore di Naruto. È importante vedere tutti i preparativi che si sta apprestando a mettere insieme in vista del prossimo inizio.

Sappiamo quasi tutto dietro la nuova opera di Masashi Kishimoto, il celebre autore che ha concepito le avventure di Naruto, dalla trama completa di Samurai 8: La storia di Hachimaru, ad alcune delle tavole del primo capitolo del manga. Non roba da poco se considerata la popolarità del sensei e l'immensità dell'attesa dietro questo importante titolo, soprattutto se in virtù del fatto che ciò che traspare ad ogni inizio di una nuova serie è di solito soggetta a grande riserbo.

La rivista Weekly Shonen Jump, dunque, sta gonfiando in pompa magna il prossimo inizio dell'opera fissata a ormai pochi giorni, e come potremmo mai dargli torto. Dopotutto, Naruto Shippuden, è stato un capolavoro mondiale, un successo economico dettato da 700 capitoli e 500 episodi, roba che solo chi sta nell'elite del settore si può permettere di raggiungere con la stessa qualità. Ma è importante, a maggior ragione, conoscere la data di uscita del primo numero di questo progetto firmato Kishimoto e Akira Okubo, che in Giappone affronterà il suo esordio nel mese di agosto.

Ma perché è importante per noi conoscere la data di uscita nipponica? Perché aumenta a dismisura la probabilità che la Planet Manga, licenziataria dei diritti dell'opera, annunci in esclusivo il primo tankobon per il Lucca Comics 2019, in una delle fiere più grandi del suolo italiano.

Cosa ne pensate a riguardo di questa possibilità?