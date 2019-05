Samurai 8: La storia di Hachimaru, arriva la prima copertina di Weekly Shonen Jump

Dopo anni di attesa dalle dichiarazioni dell'autore, Masashi Kishimoto è finalmente in procinto di pubblicare la sua nuova opera scritta a quattro mani con il collega ed ex assistente Akira Okubo. Samurai 8: La storia di Hachimaru ha avuto una gestazione molto lunga e sembra aver unito due generi come i samurai e la fantascienza.

Samurai 8: La storia di Hachimaru partirà, come ogni nuova serie, con una copertina e le pagine a colori d'apertura di Weekly Shonen Jump, ma in aggiunta il primo capitolo sarà composto di ben 72 pagine, un unicum per un primo capitolo che solitamente si ferma tra le 45 e le 55. Con la Golden Week e le feste per l'inizio del nuovo periodo Reiwa, nessuno si aspettava che la copertina di Weekly Shonen Jump #14 arrivasse con così largo anticipo rispetto alla data prevista del 13 maggio.

Nonostante ciò, gli insider della rete hanno già potuto mettere le mani sul nuovo numero, mostrando quale sarà la copertina con protagonista Hachimaru. Nel tweet in calce di Spy potete osservare il protagonista già pronto per fare il samurai e non mancano naturalmente le ulteriori scritte pubblicitarie che spingono Samurai 8: La storia di Hachimaru in quanto nuova opera dell'autore di Naruto. L'attesa di tutti i fan del mondo è alle stelle e ormai mancano solo pochi giorni per mettere le mani su questa nuova opera.