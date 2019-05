Samurai 8: La storia di Hachimaru, arrivano le prime tavole!

Il ritorno di Masashi Kishimoto sta diventando, per i fan dei manga di tutto il mondo, un evento epocale. Il mangaka di Naruto è uno dei più apprezzati del panorama fumettistico nipponico e pertanto la Shueisha sta spingendo molto con le pubblicità su Samurai 8: La storia di Hachimaru, in arrivo su Weekly Shonen Jump nei prossimi giorni.

Previsto ufficialmente per lunedì 13 maggio sul #24 di Weekly Shonen Jump, Samurai 8: La storia di Hachimaru debutterà con una copertina e pagine a colori d'apertura più 72 pagine complessive per il primo capitolo. Ma la pubblicizzazione non finisce qui: dopo i vari teaser degli scorsi mesi, infatti, la redazione ha deciso di rivelare anche alcune tavole provenienti direttamente dagli storyboard su cui hanno lavorato Masashi Kishimoto e Akira Ookubo, per creare ancora più hype in vista del primo capitolo.

In calce potete quindi vedere alcune delle tavole che comporranno il primo capitolo di Samurai 8: La storia di Hachimaru e sembra che, a differenza della preview di quattro pagine mostrate la settimana scorsa, il protagonista Hachimaru sia già un samurai e attivo nel suo nuovo ruolo. Ora siamo tutti in attesa di scoprire i dettagli sul racconto e cosa attende questo fragile ragazzino con arti robotici.