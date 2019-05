Samurai 8: La storia di Hachimaru, il capitolo 3 mostra il secondo duello del protagonista

Masashi Kishimoto, insieme ad Akira Okubo, è all'opera con il nuovo manga Samurai 8: La storia di Hachimaru. Sono bastati due capitoli per conquistare tanti fan, che già si stanno attivando per mostrare le proprie fan art. Con il nuovo numero di Weekly Shonen Jump in arrivo, vediamo cosa c'è in serbo per i lettori nel terzo capitolo della storia.

Gli spoiler pubblicati ieri di Samurai 8: La storia di Hachimaru ci hanno mostrato la prosecuzione di questo piccolo arco narrativo, dove Hachimaru affronta la sua prima uscita fuori da casa. Dopo essere caduto in casa di un giovane senza nome, il protagonista si ritrova ad affrontare un enorme carrarmato che poco prima aveva fatto irruzione nei territori del Castello Asagi.

Mentre Hachimaru e il suo nuovo amico, Nanashi, parlano con altri ragazzi, il carrarmato si mostra proprio davanti a loro, emergendo da una coltre di fumo. Lo scopo dei tre razziatori è prendere la gemma del samurai nascosta nel dojo e per farlo non si faranno scrupoli nel prendere ostaggi. Grazie alla protezione di Hayatarou, Hachimaru riesce a non rimanere ferito dai primi colpi, ma scopre che la spada che ha legato alla vita non è la sua, bensì quella di Nanashi, bloccata a causa di impronte biometriche.

Nanashi, nascosto nelle vicinanze, capisce di voler aiutare il suo nuovo amico ed entra in azione, sbloccando la spada con le sue impronte e aiutando Hachimaru con i fendenti che bloccano prima le palle di cannone e poi tagliano il carrarmato. Dopo aver sconfitto la minaccia, Nanashi promette che non rivedrà Hachimaru finché non diventerà anche lui un samurai. I due promettono di rincontrarsi nella galassia.

Intanto, a casa di Hachimaru, Daruma chiede chi o cosa sia il ragazzo e quale sia la vera identità del padre. Samurai 8: La storia di Hachimaru arriverà ufficialmente su Weekly Shonen Jump e su MangaPlus da domenica sera.