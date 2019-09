Samurai 8: La storia di Hachimaru, il primo capitolo è disponibile gratis per la lettura!

Il debutto tutto italiano di Samuai 8: La storia di Hachimaru si avvicina sempre di più, con il ritorno in pompa magna del mitico autore di Naruto. L'imperdibile occasione, inoltre, si arricchisce ulteriormente con la traduzione del primo capitolo del manga disponibile gratuitamente.

La nuova opera di Masashi Kishimoto, ripercorrendo quelle basi già assaporate nel mondo ninja di Naruto, tenta di offrire al pubblico un progetto rinnovato, un manga studiato fin nei suoi particolari con una trama a tratti banale ma parecchio intensa. Il sensei è uno degli autori più famosi nel mercato internazionale, con alle spalle anni e anni di record e prime posizioni nelle classifiche nipponiche sul miglior manga in circolazione, in diretta concorrenza a ONE PIECE.

Per questo motivo accogliamo con piacere il tentativo di Planet Manga di far conoscere al pubblico nostrano la nuova opera di Kishimoto, pubblicando in collaborazione con Amazon il primo capitolo di Samurai 8, interamente tradotto in italiano e proposto gratuitamente. Ben 70 pagine perfette per anticipare i lettori nel nuovo immaginario sci-fi, presentando un protagonista in bilico tra la vita e la morte, costretto a sopravvivere per mezzo di un macchinario che gli impedisce di uscire persino fuori di casa. Sarà il suo sogno di viaggiare, insieme al grande potere del fato, a cambiare in toto le sorti della sua vita.

Vi invitiamo, nel frattempo, a conoscere meglio la nuova opera dal creatore di Naruto con un nostro speciale di approfondimento su Samurai 8: La storia di Hachimaru, per farvi trovare pronti ad accogliere dal prossimo 31 ottobre il primo volume del manga. E voi, invece, cosa ne pensate di questa iniziativa promossa dall'editore Planet Manga che detiene i diritti del titolo? Fatecelo sapere con un commento!