Samurai 8: La storia di Hachimaru, come hanno reagito i fan al primo capitolo?

Non vedevamo l'ora che la settimana scorsa aprisse il debutto sul suolo nipponico della nuova opera dalla mente dietro l'autore di Naruto, con Samurai 8: La storia di Hachimaru. Il primo capitolo è stato ricco di contenuti, una deliziosa lettura che ci ha presentato il protagonista di questa avventura tutta "made in samurai".

Dopo aver esaminato i dettagli risalenti al secondo capitolo del manga, ci siamo resi conto che l'opera sul web sia letteralmente esplosa in un arcobaleno di aspettative rispettate, se non oltrepassate. Infatti, il capitolo 1 è stato incredibile, un'opera di scrittura colma di riferimenti al folklore che certifica uno studio maniacale eseguito dal sensei Masashi Kishimoto. Dopo una lettura che ci ha richiesto un discreto tempo per essere compiuta, non soltanto per le 70 pagine che hanno caratterizzato questo primo numero, non siamo rimasti stupiti dalle reazioni dell'internet nei confronti dell'opera, che siamo ormai certi possa avere delle caratteristiche strepitose.

Con una gestazione di diversi anni, l'autore di Naruto ha avuto parecchio tempo per lavorare alla storia e, complice l'aiuto di Akira Okubo che si occuperà dei disegni, avrà altro tempo per arricchire la narrazione di speciali e curiosi dettagli, che a questo punto non stiamo nella pelle di poter ammirare. In ogni caso, è doveroso dare uno sguardo alle reazioni dei fan dietro questo nuovo inizio sotto questa news, in attesa dell'arrivo del prossimo capitolo.

E a voi ha stupito Samurai 8: La storia di Hachimaru?