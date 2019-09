Samurai 8: La storia di Hachimaru, ecco le copertine dei primi due volumi!

Serializzato a maggio e primo manga di Weekly Shonen Jump dell'era Reiwa, Samurai 8: La storia di Hachimaru ha già fatto affezionare tantissime persone, a partire dagli amanti del precedente manga del maestro Masashi Kishimoto, Naruto. Giunto a quasi 20 capitoli, è il momento però di lanciare anche qualche volume nelle fumetterie nipponiche.

Inizialmente col primo volume previsto per agosto ma rimandato poiché si riteneva che i primi due volumi fossero entrambi introduttivi e quindi da allegare insieme, Samurai 8: La storia di Hachimaru vedrà entrambi i primi volumi messi in vendita insieme il 4 ottobre. Due settimane al debutto nelle classifiche quindi per il manga di Kishimoto e Okubo, di cui adesso possiamo vedere anche l'anteprima delle copertine.

Nel numero 43 di Weekly Shonen Jump, che ospita il capitolo 19 di Samurai 8: La storia di Hachimaru, c'è una pagina dedicata in cui, anche se in bassa risoluzione, ci sono le prime due copertine dei tankobon disegnate dal sensei Okubo.

Come potete vedere dall'immagine in calce, entrambe sembrano avere un fondo bianco, con un grosso cerchio come elemento raccoglitore che nella prima è alle spalle di Hachimaru, Daruma e Hayatarou, nella seconda invece raccoglie anche Ann in posizione di preghiera.

In Italia, il primo volume arriverà per Planet Manga in occasione di Lucca Comics and Games 2019, mentre per il secondo non si conosce ancora la data di uscita. In attesa di vedere le versioni a colori, vi attirano queste copertine di Samurai 8: La storia di Hachimaru?