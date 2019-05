Samurai 8: La storia di Hachimaru, parte un countdown sulla pagina ufficiale

Samurai e fantascienza possono essere un connubio non facile da unire, ma per un autore esperto come Masashi Kishimoto, affiancato da Akira Okubo, il compito potrebbe essere più semplice. Samurai 8: La storia di Hachimaru sarà pubblicato il 13 maggio sulla famosa rivista Weekly Shonen Jump e il mangaka di Naruto ci ha già rivelato la trama.

Nell'attesa, però, il disegnatore di Samurai 8: La storia di Hachimaru, Akira Okubo, ha deciso di iniziare a riempire la pagina Twitter ufficiale della serie con alcune illustrazioni con tanto di conto alla rovescia. In calce potete trovare i tre tweet finora pubblicati, uno per giorno a partire dal 5 maggio.

La prima immagine ci mostra un daruma, così chiamato dal tweet ufficiale, rotolare giù dal cielo. Questa sorta di sfera, con una parte rossa e l'altra recante alcuni segni, cade in uno scenario a tinte marroncine per poi atterrare senza rompersi su un albero in cima a una montagna.

Il successivo countdown preparato e pubblicato nella giornata di ieri 6 maggio, ci mostra il prosieguo dell'avventura di questo daruma. Il disegno si sposta su tinte verdi, mentre il daruma continua a rotolare giù per la montagna e arrivare fino a una valle, per poi cadere in una fossa.

La terza illustrazione di Samurai 8: La storia di Hachimaru che vedete in calce è quella pubblicata per il conto alla rovescia di oggi. Il daruma caduto nel fosso impatta con una corda, per poi finire in un fiume sotterraneo. Solo che alla fine sembra aspettarlo una cascata e, quindi, una nuova caduta, tutta in tinte azzurrine.

Mancano sei giorni per l'uscita ufficiale di Samurai 8: La storia di Hachimaru, voi cosa pensate di trovare nella nuova serie targata Masashi Kishimoto e Weekly Shonen Jump?