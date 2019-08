Samurai 8: La Storia di Hachimaru ha finalmente una data di uscita anche in Italia!

Sin dalla conclusione di Naruto, gli appassionati si sono sempre chiesti quale nuova opera avrebbe ereditato la fama di un autore importantissimo come Masashi Kishimoto. Per questo motivo, Samurai 8: La storia di Hachimaru ha un compito enorme, quello di riportare alla schiera del sensei una community immensa e prolifica.

L'editore Planet Manga vuole fare le cose in grande a questo giro, dopo essersi accaparrata i diritti di un'opera importantissima. Infatti, pare proprio che l'azienda stia lavorando in stretta sinergia con la controparte originale nipponica al fine di distribuire nel minor tempo possibile il primo tankobon tra gli scaffali italiani. Con solo un mese di distanza a separare entrambe le uscite, che ci teniamo a ribadire essere cosa non da poco, l'editore fissa al 31 ottobre di quest'anno l'uscita del Volume 1, in concomitanza con il Lucca Comics 2019.

Per conoscere meglio la nuova creatura di Kishimoto sensei, è importante recuperare le dichiarazioni dell'editor Taguchi, che ha raccontato gli aneddoti sulla creazione di Samurai 8. Non c'è occasione migliore per iniziare a conoscere l'erede spirituale di Naruto, ideato dal suo creatore ma disegnato da un suo vecchio e fidato assistente, Akira Okubo. L'appuntamento, dunque, è fissato alla prossima fiera italiano a tema nerd, dove Planet Manga presenterà in pompa magna il suo prossimo cavallo di battaglia.

E voi, invece, acquisterete il nuovo manga di Masashi Kishimoto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!