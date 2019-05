Samurai 8: La storia di Hachimaru, in Giappone compaiono i primi poster pubblicitari

Un autore famoso ha inevitabilmente tantissimo richiamo e in pochi possono vantare la popolarità di Masashi Kishimoto nel panorama fumettistico giapponese. Infatti, la Shueisha ha deciso di puntare molto sul suo nuovo manga Samurai 8: La storia di Hachimaru, creando subito un account Twitter con diversi conti alla rovescia e promuovendolo

In Giappone non è insolito pubblicizzare i manga, considerato che fanno parte della cultura di massa del paese e, pertanto, non è neanche strano vedere enormi cartelloni affissi negli slot pubblicitari delle stazioni metropolitane. A Shibuya, una delle stazioni con più transito di passeggeri del Giappone (oltre 2,4 milioni) sono apparse nuove locandine pubblicitarie di Samurai 8: La storia di Hachimaru con una delle ultime illustrazioni a tinte azzurre create dal mangaka Akira Okubo.

Ora sappiamo, con l'uscita del primo capitolo, che l'immagine ritrae il giovane Hachimaru in casa sua, con l'enorme sistema di supporto vitale alle sue spalle, con ancora gli arti meccanici, Hayatarou e la sua katana. Sulla destra, vediamo anche Daruma, il samurai dalla provenienza ancora sconosciuta che accompagnerà Hayatarou nel viaggio alla ricerca delle altre chiavi rimanenti per salvare la galassia. Il cartellone rimarrà affisso fino al 19 maggio, data in cui uscirà il secondo capitolo della serie, composto da 33 pagine.

E voi avete già letto il primo capitolo di Samurai 8: La storia di Hachimaru? Il manga è disponibile da ieri sull'applicazione ufficiale Shueisha MangaPlus.