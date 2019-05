Samurai 8: La storia di Hachimaru, nuovi spoiler per il secondo capitolo

Il nuovo manga di Masashi Kishimoro e Akira Okubo, in arrivo sulle pagine di Weekly Shonen Jump il prossimo 13 maggio, sta facendo parlare molto di sé. Nonostante abbiamo potuto vedere solo alcune pagine pubblicate in anteprima, sono arrivati alcuni spoiler del secondo capitolo di Samurai 8: La storia di Hachimaru, in arrivo sul volume numero 25.

Sappiamo, oltre alla data, che il primo capitolo di Samurai 8: La storia di Hachimaru debutterà con un primo capitolo di 72 pagine, sul 24° volume di Weekly Shonen Jump. Abbiamo diverse informazioni sulla nuova serie, come ad esempio il ruolo di Masashi Kishimoto, creatore della serie di successo mondiale Naruto.

Tuttavia, non abbiamo idea dell'effettiva qualità che avrà il manga, anche se è facile presumere sia piuttosto elevata. Nonostante ciò, l'interesse degli appassionati per quello il secondo capitolo del manga, in arrivo il 20 maggio, è molto. Nelle immagini che potete trovare in calce alla notizia, scopriamo interessanti informazioni.

Innanzitutto, scopriamo che anche il secondo capitolo avrà alcune pagine a colori. Inoltre, insieme alla presenza di commenti da parte degli autori, è confermato che il capitolo sarà composto da 33 pagine. Nell'attesa dell'arrivo del primo capitolo, vi ricordiamo che il primo volume di Samurai 8: La storia di Hachimaru sarà disponibile per il mercato giapponese da agosto 2019.