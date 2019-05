Samurai 8: La storia di Hachimaru, prime anticipazioni del capitolo 3

Samurai 8: La storia di Hachimaru è partito su Weekly Shonen Jump da poche settimane, ma ha già conquistato molti lettori, grazie anche alla presenza di un idolo dei manga come Masashi Kishimoto. L'ex mangaka di Naruto, in compagnia di Akira Okubo, sta continuando ad ampliare il mondo in cui si stanno svolgendo le avventure di Hachimaru.

Dopo che il protagonista di Samurai 8: La storia di Hachimaru ha fatto la conoscenza di un ragazzo nuovo, i due si avventurano insieme al cane robot Hayatarou verso nuovi orizzonti. Tuttavia, sembra che stia per sopraggiungere una minaccia. Il terzo capitolo è costituito da ben 23 pagine, e vede Hachimaru dare un nome ufficiale al ragazzo, "Nanashi", che significa "Senza nome".

I maiali visti nello scorso capitolo fanno irruzione nel dojo. Hachimaru nota di non riuscire a estrarre la spada che ha attaccata alla vita, questo perché capisce di aver perso la sua spada nella caduta e di aver preso invece quella di Nanashi. La spada del recluso ha una sorta di impronta biometrica e non può essere quindi sfoderata da nessuno se non dal suo proprietario.

Vedendo Hachi in pericolo a causa dei maiali, Nanashi supera le sue paure e, sfoderando la spada, taglia il carroarmato. Dopo ciò, Nanashi dice ad Hachi che i due non possono essere amici. Aspetterà finché non riuscirà a diventare un vero samurai e poter essere alla pari.

Hachimaru dice di voler esplorare l'universo da solo e, probabilmente, dice anche che per qualcuno incapace anche di uscire dalla porta, esplorare l'universo è un compito troppo arduo. Per Nanashi già le avventure vissute nella giornata sono state meglio del non fare nulla, e si è sentito più vivo. I due fanno un patto.

In una ulteriore scena, che potete vedere nel link presente nel post in calce, vediamo Daruma chiedere al padre di Hachi: "Un normale bandito non può ottenere lo spirito di un samurai così buono, di preciso chi sei?! E non riesco ad avvertire alcuna attrazione verso Hachimaru, chi diamine è?!". Inoltre, si rivede la spada vampira che il bandito misterioso aveva ottenuto nel primo capitolo.

Samurai 8: La storia di Hachimaru capitolo 3 sarà pubblicato ufficialmente domenica sera su MangaPlus in lingua inglese, mentre per leggere la nuova storia in italiano dovremo aspettare la pubblicazione del primo volume da Planet Manga.