Samurai 8: La storia di Hachimaru, prime immagini spoiler dal capitolo 6

Samurai 8: La storia di Hachimaru sta man mano ampliando il mondo e i suoi personaggi, in modo tale da dare più profondità e spessore alle varie vicende future. Dopo aver avuto un piccolo assaggio di ciò che nasconde il padre di Hachimaru, il ragazzo e Daruma si allenano in modo tale da rendere il giovane occhialuto un vero e proprio samurai.

Cosa succederà però dopo l'allenamento mostrato nel capitolo 5 di Samurai 8: La storia di Hachimaru? Ebbene, i primi leak di Weekly Shonen Jump fanno capire che il racconto si dirigerà per una nuova via. Attenzione spoiler sul capitolo dal prossimo paragrafo.

Su Reddit sono sbucate le prime immagini provenienti dal capitolo 6 di Samurai 8 e sembrano essere le pagine conclusive dell'appuntamento di questa settimana. Non si conosce ancora quali siano stati gli esiti dell'allenamento di Hachimaru, ma il ragazzo incontrerà un nuovo personaggio che, secondo il traduttore che si è occupato di queste immagini, è una principessa.

La principessa ha preso la sfera che Hachimaru ha usato per trasformarsi in samurai e l'ha usata per fare da tappo al contenitore con i suoi ortaggi. Tuttavia, la sfera le è stata rubata. Nell'ultima immagine la didascalia finale recita "La principessa e il samurai, il destino dei due che creeranno coraggio". Naturalmente non si capisce ancora a che si riferisce, ma il manga potrebbe aver appena presentato la sua prima protagonista femminile.

Inoltre, la rivista Weekly Shonen Jump ha rivelato che il manga sta andando a gonfie vele e pertanto la prossima settimana, col capitolo 7, Samurai 8: La storia di Hachimaru riceverà una pagina a colori.