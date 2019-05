Samurai 8: La storia di Hachimaru, ecco i primi spoiler sul capitolo 1

Sono passati quasi cinque anni da quando Masashi Kishimoto concluse la sua prima ma fantastica serie sulle pagine di Weekly Shonen Jump, Naruto. Dopo mesi di attesa dal primo trailer, a breve potremo leggere finalmente Samurai 8: La storia di Hachimaru. Ufficialmente mancano cinque giorni, ma in rete girano già i primi spoiler sul primo capitolo.

Grazie alla pagina Twitter di SP_Manga, possiamo dare uno sguardo alle anticipazioni del primo capitolo dell'attesissima serie Samurai 8: La storia di Hachimaru.

Hachimaru non ha mai lasciato la sua casa e non può sopravvivere per più di tre minuti senza il suo sistema di supporto vitale. Il suo corpo è estremamente debole, inoltre soffre di belenofobia, ovvero paura di oggetti acuminati e appuntiti come siringhe e spade. Quindi, è terrorizzato dalle iniezioni e naturalmente non ha mai tenuto una katana tra le mani.

Per poter far andare Hachimaru all'esterno, suo padre prova a creare un sistema di supporto vitale portatile, ma mentre sta facendo affari viene rapito. Il rapitore pone ad Hachimaru una scelta: se vuole rivedere suo padre dovrà commettere seppuku. Il ragazzo raccoglie tutto il coraggio che ha e ci prova. Tuttavia, il rituale verrà dapprima interrotto da un nuovo individuo e poi ripreso con il rapitore che costringe Hachimaru a pugnalarsi con un particolare pugnale.

La coscienza di Hachimaru, dopo l'atto, crea un nuovo corpo che gli permette di affrontare il rapitore e salvare il padre, oltre a far finire i suoi giorni in cui necessitava del sistema di supporto vitale. Samurai 8: La storia di Hachimaru continuerà con un secondo capitolo composto da 33 pagine.