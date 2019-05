Samurai 8: La storia di Hachimaru, pubblicate delle pagine in anteprima

C'è grande attesa per il ritorno di Masashi Kishimoto, che sta praticamente tenendo in fibrillazione l'intero mondo dell'animazione, non solo giapponese ma internazionale. L'autore di Naruto tornerà su Weekly Shonen Jump nei prossimi giorni con Samurai 8: La storia di Hachimaru.

La data di pubblicazione del primo volume è fissata per lunedì 13 maggio sul numero 24 di Weekly Shonen Jump e debutterà con 72 pagine per il primo capitolo. Nella giornata di ieri, come abbiamo raccontato, sono state pubblicati dei teaser che hanno rivelato alcune tavole di storyboard su cui hanno lavorato Masashi Kishimoto e Akira Ookubo, fomentando l'attesa e l'hype per l'esordio del nuovo manga.



Stavolta, diversamente dagli storyboard che mostravano la loro natura di bozzetti ancora un po' approssimativi, ci troviamo dinanzi a delle pagine vere e proprie del manga, con anche i balloon dei dialoghi già completati, ma ovviamente in giapponese. La terza pagina, tra l'altro, non è altro che un disegno completato derivante dallo schizzo già mostrato nello storyboard di ieri, con Hachimaru alle prese con un combattimento in grande velocità, che lo tiene sospeso in aria anche grazie alle sue capacità superiori ai normali uomini. Le nuove pagine ci danno la possibilità anche di avere una panoramica dall'alto della città nella quale probabilmente è ambientata la nuova storia raccontata in Samurai 8: La storia di Hachimaru.