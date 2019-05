Samurai 8: La storia di Hachimaru, il racconto prosegue col capitolo 2

La settimana scorsa abbiamo fatto la conoscenza di Hachimaru, protagonista del nuovo manga del mangaka di Naruto. Il primo capitolo di Samurai 8: La storia di Hachimaru ci ha mostrato le origini del nuovo samurai, che sarà impegnato in un'ardua missione per salvare la galassia ma anche in un viaggio per scoprire com'è il mondo che lo circonda.

Infatti, agli inizi della storia, Hachimaru era un ragazzo fragile e malato che non poteva passare più di tre minuti lontani dal suo sistema di supporto vitale. Dopo aver incontrato Daruma ed essere diventato un samurai, tuttavia, il suo corpo è mutato completamente diventando robotico e distruggendo tutti i limiti del precedente.

Il secondo capitolo di Samurai 8: La storia di Hachimaru parte con una pagina a colori che dà inizio alla nuova vita del ragazzo. Dopo aver divorato per la prima volta un gran numero di takoyaki, Hachimaru si prepara al suo primo viaggio fuori casa, con la missione di portare a spasso Hayatarou per qualche ora.

Grazie alle modifiche del suo corpo, Hayatarou è in grado di volare e porta il giovane samurai in groppa. Hachimaru riesce così a osservare il mondo che lo circonda dall'alto, finché un colpo di cannone non colpisce Hayatarou e costringe i due a precipitare. Il samurai cade in una casa all'interno del castello di Akagi, in cui vive un recluso che si scopre essere il secondo miglior giocatore al mondo in un videogioco.

Dopo aver fatto la sua conoscenza, Hachimaru obbliga il ragazzo a sfidarlo allo stesso gioco, obbligandolo a intraprendere un viaggio con lui in caso di sconfitta. Nel duello nel videogioco, Hachimaru vince facilmente lo scontro e rivelando di essere il primo in classifica nel videogioco di scontri tra samurai.

Il primo passo messo fuori dal recluso è abbagliante, e a loro si aggiunge Hayatarou che era precipitato in zona. Però un carrarmato che avanza sembra foriero di pessime notizie. Il terzo capitolo di Samurai 8: La storia di Hachimaru sarà composto da 23 pagine e sarà pubblicato la prossima setitmana.