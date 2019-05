Samurai 8: La storia di Hachimaru, svelata la trama della nuova serie di Kishimoto!

il conto alla rovescia che ci condurrà settimana prossima all'inizio della nuova opera di Masashi Kishimoto, il famoso autore di Naruto, sta per terminare. Man mano che ci avviciniamo sempre di più, emergono nuovi e importanti dettagli riguardo il progetto intitolato Samurai 8: La storia di Hachimaru.

L'orologio che segna la fine dell'attesa sta per completare il suo agognato giro, sfornando continuamente, sia grazie agli insider che per merito di un'intervista dello stesso Kishimoto sensei, informazioni e dettagli sul nuovo titolo. Il manga, che è senza alcun dubbio la bomba del 2019, ha svegliato gli appassionati dell'autore che non aspettavano altro che in trepida ansia notizie circa un suo ritorno il prima possibile, desiderio pressappoco ormai realizzato.

Giunge, quindi, per merito del solito e conosciuto insider di quartiere, YonkouProduction, la trama completa della storia che qui segue:

"Come una galassia giunta alla fine della sua vita, egli non sopravviverà più di un secolo. Un samurai ha ricevuto l'ordine di trovare la Scatola di Pandora al fine di salvare tutti i pianeti con i suoi abitanti. Il dio della guerra Fudo Myoo ha celato al suo interno un segreto in grado di salvare il mondo. Tuttavia, per aprirlo, devono essere rinvenute tutte e 7 le chiavi e Hachimaru, un ragazzo malato in costante bisogno di cure mediche che ha qualcosa a che fare con tutta questa storia."

E voi, cosa ne pensate di questa trama? Il nuovo manga dell'autore di Naruto si prospetta un'interessante bomba ad orologeria sci-fi che non vediamo l'ora di poter ammirare. Vi invitiamo, per questo, a ingannare l'ansiosa attesa con alcune tavole del primo capitolo diffuse online in anteprima, informazioni che si uniscono ai protagonisti della storia già precedentemente mostrati.