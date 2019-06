Samurai 8: i nemici fanno la loro mossa nel capitolo 8

Nell'attuale fase, Samurai 8: La storia di Hachimaru ha introdotto alcuni personaggi che saranno fondamentali per la storia. Dopo aver fatto la conoscenza, nel capitolo 6, della principessa Ann, il finale del capitolo 7 ha fatto capire che a breve Hachimaru e Daruma se la vedranno brutta a causa di un nuovo samurai che si prepara ad attaccare.

Così come si è concluso il capitolo 7, l'8 di Samurai 8: La storia di Hachimaru si apre con lo scenario sconosciuto dove si trovano i due nemici: il samurai Ata e la principessa Niri, accompagnati dal loro pet holder a forma di drago. Ata si prepara ad andar via da quel luogo in una forma che però durerà poco, come sottolinea la principessa.

Lo scenario torna sul protagonista Hachimaru, che ha appena incontrato per la prima volta Ann. La spregiudicatezza di Hachimaru però non è apprezzata dalla ragazza, che si rifiuta di parlargli. Nel discorso interviene Daruma, che calma gli animi e si dimostra essere il Samurai Lupo Solitario e maestro dello stile Vajra Yaksha.

Il quartetto decide di unirsi ed entra nel covo di Daruma per allenarsi e, dopo essersi rifocillati grazie a un pasto preparato da Ann, Hachimaru riesce finalmente a evocare la sua spada con una forma corretta. Mentre prova a tagliare l'holder che li ha attaccati poco prima, lo scenario si sposta in una regione spaziale dove un gigantesco asteroide viene tagliato: Ata sta arrivando a tutta velocità.

Samurai 8: La storia di Hachimaru sarà pubblicato ufficialmente domenica 30 giugno alle ore 22:00 su MangaPlus.