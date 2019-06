Samurai 8: pagina a colori e primi spoiler per la storia di Hachimaru capitolo 7

Nel capitolo 6 di Samurai 8: La storia di Hachimaru, abbiamo fatto la conoscenza di un nuovo personaggio femminile: Ann. La ragazza a quanto pare è una principessa che dovrà far coppia con un samurai e causare così la nascita di un nuovo eroe. Come andrà quindi il prosieguo di questo incontro fortuito tra i due ragazzi?

Il capitolo 7 di Samurai 8: La storia di Hachimaru si apre con una pagina a colori che mostra il protagonista in groppa ad Hayatarou mentre guarda il cielo e il mondo intorno a lui con aria sognante, finalmente libero dalle prigioni di casa sua. Dal post di Twitter in calce, può essere visionata proprio la pagina a colori, insieme ad altre vignette estratte dal prossimo capitolo.

In una di queste, vediamo un personaggio in piedi in un luogo ancora sconosciuto con altre persone intorno, mentre in quella successiva sembra proprio che Hachimaru e Ann si incontreranno. L'ultima pagina però è quella che promette scintille: appaiono due nuovi personaggi che sembrano proprio un samurai e la sua principessa. Il samurai a destra ricorda uno spirito maligno, mentre il personaggio a sinistra sembra non avere un braccio sinistro. Alle loro spalle quello che dovrebbe essere il loro key holder, un robot a forma di drago cinese.

Siete in attesa di questo nuovo capitolo di Samurai 8: La storia di Hachimaru? Cosa pensate succederà ai protagonisti?