Samurai 8, quali sono le ragioni del fallimento del manga dall'autore di Naruto?

Masashi Kishimoto è diventato famoso grazie alla creazione di Naruto. La storia del manga sui ninja più famoso tra gli shonen è così popolare che Naruto ha generato persino diversi "what if". Purtroppo, Kishimoto non ha avuto lo stesso successo quando ha lanciato il suo nuovo manga, Samurai 8: Hachimaruden. Quali sono le ragioni del fallimento?

Innanzitutto, Samurai 8 è estremamente derivativo perché la costruzione del personaggio, i suoi tormenti, vizi e punti di forza sono incredibilmente simili a quelli di Naruto, con alcuni momenti della trama che sembrano appartenere al manga sul ninja biondo.

Un altro problema è sicuramente il ritmo della narrazione che, a causa del worldbuilding, rallenta continuamente per offrire nuove spiegazioni agli appassionati, ma questo non giova alla scorrevolezza della lettura.

Anche il design dei personaggi è debitore di Naruto, ma non ha la stessa efficacia ed iconicità, elemento fondamentale perché un'opera resti impressa nel cuore dei fan. Tutto ciò contribuisce a rendere Samurai 8 un manga abbastanza generico.

In ultima analisi, Samurai 8 è stato pubblicato quando già dominavano dei campioni massimi del genere battle-shonen, ovvero My Hero Academia, Black Clover e Demon Slayer. Recentemente, invece, opere che hanno cercato di discostarsi dal canone classico degli shonen, come Jujutsu Kaisen e Chainsaw-Man, sono riuscite più velocemente ad entrare nel cuore dei fan. Quindi, Samurai 8 è stato quasi un fallimento annunciato.

Avete mai letto l'opera meno nota di Masashi Kishimoto? L'avete apprezzata, nonostante tutto? In attesa di scoprire cosa pensate del fratello minore di Naruto, vi lasciamo la nostra recensione di Samurai 8: Hachimaruden per approfondire ulteriormente la questione.