Samurai 8: la storia di Hachimaru, pubblicata una nuova pagina a colori

Dopo l'uscita del primo capitolo di Samurai 8: la storia di Hachimaru sul suolo nipponico - avvenuta questo 13 maggio -, hanno subito cominciato a spuntare indiscrezioni su quello che sarà il prossimo volume, con l'account Twitter @Spy, in particolare, che ha mostrato una pagina del manga a colori.

La splendida immagine, visualizzabile a fondo news, mette in mostra quelli che sono i protagonisti dell'avventura ed ha saputo conquistare subito molti lettori per la grande attenzione posta nei confronti dei dettagli, un ottimo lavoro che fa presagire la concretizzazione di un'opera da non doversi lasciar scappare.

Samurai 8: la storia di Hachimaru è una serie manga shōnen giapponese nata dalla mente di Masashi Kishimoto e illustrata da Akira Ōkubo. L'opera è giunta questo lunedì sul Weekly Shonen Jump per il territorio giapponese e su MangaPlus a livello mondiale. Seppur fino ad ora l'opera si componga di un solo capitolo, quanto visto ha già saputo raccogliere i consensi di appassionati e addetti ai lavori, tra cui spicca anche il regista di Castlevania.

I fan, in particolare, si sono dimostrati entusiasti del lavoro fatto, il quale mette in mostra numerosi temi decisamente avvincenti e potenzialmente capaci di portare alla luce una storia carica di pathos e grandi momenti scenici. Inoltre, come prevedibile, gli ottimi risultati riscossi dal manga hanno già portato alla nascita di diverse fan-art che stanno spopolando in tutto il web.