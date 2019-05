Samurai 8: la storia di Hachimaru, ecco quando arriverà il prossimo capitolo

Giusto poche ore fa vi avevamo parlato della pagina a colori legata al prossimo capitolo del nuovo manga Samurai 8: la storia di Hachimaru pubblicata su Twitter e di cui, al momento, sappiamo ben poco. Giusto recentemente, però, sono giunte nuove informazioni su quella che sarà la nuova puntata dell'opera.

Andando più nel dettaglio, l'account Twitter @Spytrue ha annunciato tramite un post che il secondo capitolo di Samurai 8: la storia di Hachimaru verrà reso disponibile nel corso della prossima settimana - ancora non è stato specificato in quale giorno - è sarà composto da 23 pagine, una notizia che ha saputo galvanizzare molti lettori in trepida attesa di scoprire come proseguiranno le vicende narrate nel primo capitolo pubblicato lo scorso 13 maggio.

Nel caso in cui non la conosceste, Samurai 8: la storia di Hachimaru è una serie manga shōnen giapponese nata dalla mente di Masashi Kishimoto e illustrata da Akira Ōkubo. L'opera è giunta questo lunedì sul Weekly Shonen Jump per il territorio giapponese e su MangaPlus a livello mondiale. Seppur fino ad ora l'opera si componga di un solo capitolo, quanto visto ha già saputo raccogliere i consensi di appassionati e addetti ai lavori, tra cui spicca anche il regista di Castlevania.

I fan, in particolare, si sono dimostrati entusiasti del lavoro fatto, il quale mette in mostra numerosi temi decisamente avvincenti e potenzialmente capaci di portare alla luce una storia carica di pathos e grandi momenti scenici. Inoltre, come prevedibile, gli ottimi risultati riscossi dal manga hanno già portato alla nascita di diverse fan-art che stanno spopolando in tutto il web.