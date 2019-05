Samurai 8: la storia di Hachimaru, vediamo una bellissima fan art a colori!

Il creatore di Naruto, Masashi Kishimoto, è finalmente tornato a far parlare di sé grazie all'esordio su Weekly Shonen Jump del suo nuovo manga, Samurai 8: la storia di Hachimaru. Di recente vi abbiamo parlato di come Kishimoto punti a superare Naruto affrontando il tema dell'imperfezione e i fan dall'altra parte, sembra stiano apprezzando.

Samurai 8: la storia di Hachimaru è finalmente arrivato e ha puntati su di sé gli occhi di tutti gli appassionati di anime e manga. Sembra che il primo capitolo sia stato in grado di conquistare subito molti appassionati e non solo, infatti, anche il director di Castlevania ha elogiato la nuova serie. Sembra che punto in comune sia la cura che pare sia stata posta nella costruzione dell'universo del manga, che pare nascondere molti segreti.

I disegni di Akira Okubo hanno ricevuto un'approvazione genere da parte di tutti e anche Kishimoto ha recentemente dichiarato in un intervista che: "È davvero dura da ammettere, ma lo stile di Okubo è così bello che il mio cuore non può che accettare la sconfitta.". Va da sé che i tanti artisti tra le fila di fan si sono negli ultimi giorni cimentati nella realizzazione di fan art a tema Samurai 8: la storia di Hachimaru, come quella che potete trovare in fondo alla notizia.

Realizzata dall'utente Twitter different(Nano), possiamo ammirare una bellissima illustrazione che ci mostra Hachimaru nel momento della trasformazione in samurai. Il disegno è chiaramente basato su quello della tavola originale, con la differenza che si mostra meravigliosamente colorato.

Ora non ci resta che aspettare di scoprire come continuerà la storia nel prossimo capitolo di Samurai 8: la storia di Hachimaru.

E voi cosa ne pensate del nuovo manga di Kishimoto e Okubo?