Samurai 8: la storia di Hachimaru viene celebrato con un ultimo countdown

Il nuovo manga di Masashi Kishimoto e Akira Okubo, Samurai 8: la storia di Hachimaru, è finalmente tra noi. L'inizio della nuova storia è stato omaggiato con un countdown dalla pagina Twitter, che ne celebra l'uscita con una simpatica illustrazione.

La breve sequenza di vignette ci mostra la solita ambientazione giapponese, con protagonista un cane rincorre unapallina, finendo per imbattersi in una palla più grande, contraddistinta dal simbolo dei Samurai. Questa illustrazione fornita dall'assistente di Masashi Kishimoto, Akira Okubo, esemplifica ancor di più l'atmosfera in cui è immersa la storia di Samurai 8: la storia di Hachimaru.

Il nuovo capitolo, composto di 72 pagine, è uscito con la nuova edizione di Weekly Shonen Jump, ed è possibile leggerlo legalmente in inglese sul sito di Manga Plus, accessibile sia da PC che da smartphone. La nuova storia del papà di Naruto ci presenta immediatamente delle atmosfere fantascientifiche molto ispirate, che uniscono la passione di Kishimoto per la tradizione giapponese al suo amore per le ambientazioni sci-fi, dando vita ad un immaginario unico nel panorama dei manga della rivista.

La storia vede protagonista un giovane con una salute cagionevole, che cova il sogno di diventare samurai, ma che a causa delle sue condizioni è impossibilitato a realizzare la sua ambizione. Grazie a tutta una serie di circostanze il nostro protagonista farà sfoggio del suo coraggio, dando dimostrazione di essere valente combattendo per difendere suo padre, minacciato da un potente guerriero presentatoci nelle prime pagine del manga. Il piccolo Harachimaru sarà costretto ad una prova di fermezza d'animo devastante, che lo consacrerà definitivamente a Samurai.