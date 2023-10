Samurai Champloo: un cosplay di Fuu tra i campi di girasole

Shinichiro Watanabe è un nome che chiunque ami gli anime conosce. Non si può evitare di conoscere l'epica serie di Cowboy Bebop e del suo film, così come non si può non aver sentito parlare del recente Carole & Tuesday. C'è però un altro anime strettamente collegato al regista - e non solo - ovvero Samurai Champloo.

Samurai Champloo è un nome collegato anche al famoso musicista ormai scomparso Nujabes, uno dei più famosi creatori di musica lo-fi e che lavorò anche alla serie all'inizio degli anni 2000. E poi ci sono stati tanti altri contributi sotto il settore artistico e tecnico, che hanno reso Samurai Champloo un piccolo capolavoro del mondo degli anime, distinguendosi per la sua fusione unica di samurai, hip-hop e avventura nel Giappone feudale.

La serie segue le vicende di Mugen e Jin, due spadaccini con stili di combattimento completamente diversi, insieme a Fuu, una giovane ragazza in cerca del samurai che profuma di girasole, un misterioso guerriero di cui sa poco. Fuu è una giovane intelligente e coraggiosa che porta con sé una determinazione sorprendente. La sua ricerca del samurai le fa attraversare paesaggi incantevoli e incontrare personaggi stravaganti. La sua personalità affascinante e il suo spirito indomito la rendono un punto di ancoraggio per gli altri protagonisti e, nonostante le difficoltà, dimostra una grande decisione nel suo viaggio, diventando il collante emotivo che tiene unito il gruppo.

Girasoli, Fuu, Samurai Champloo e un cosplay non possono che portare all'interpretazione ottima che ha presentato nella foto in basso Mangoecos. La giovane disegnata da Watanabe è stata ritratta in un campo di girasoli, elemento importante della serie, con il suo kimono rosato. E a voi è piaciuto questo richiamo a Samurai Champloo con il cosplay di Fuu?