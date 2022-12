Ecco Samurai Mac, la mascotte McDonald's dal disegnatore di Ken il Guerriero

Lanciato nel 1983 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, ancora oggi Hokuto no Ken è uno dei massimi esponenti per quanto riguarda il genere degli shonen. Il mangaka a cui si deve il design di Ken il Guerriero è stato impegnato in una curiosa collaborazione con McDonald's. Ecco Samurai Mac, erede della divina scuola di Hokuto.

Con i personaggi dei manga sempre più popolari e coinvolti nella vita quotidiana, non è la prima volta che vediamo campagne pubblicitarie simili. Questa lanciata dalla nota catena di fast food si distingue tuttavia dalle altre. Il disegnatore Tetsuo Hara ha creato un nuovo personaggio per promuovere McDonald's. Qui invece vi proponiamo il protagonista di Berserk disegnato da Hara di Fist of the North Star.

Samurai Mac è la nuova mascotte di McDonald's disegnata dall'illustratore Tetsuo Hara, che al fianco di Buronson diede vita alla leggenda di Hokuto no Ken. Nello spot pubblicitario per questa campagna di marketing vediamo Samurai Mac scalare una montagna ripidissima, superando tutti gli ostacoli che lo frappongono a lui e al nuovo panino in esclusiva per McDonald's Giappone. Nella seconda clip in calce all'articolo vediamo invece Tetsuo Hara impegnato nell'illustrare il personaggio a cui ha dato i natali.

Questa non è la prima volta che vediamo Samurai Mac, mascotte creata in realtà nel 2020 per una speciale edizione limitata. La grande popolarità del personaggio ha però portato McDonald's e Hara a riproporlo a più riprese. Samurai Mac e altre operazioni commerciali del genere usciranno mai fuori dai confini del Sol Levante? Vi lasciamo intanto al riassunto del manga di Ken il Guerriero.