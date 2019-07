San Diego Comic-Con 2019: il doppiatore di Vegeta e All Might discute i suoi personaggi

Chris Sabat, il doppiatore americano di alcuni dei più grandi eroi anime, ha parlato ai microfoni di Comicbook durante il San Diego Comic-Con 2019. Durante l'intervista, il doppiatore di Vegeta, Zoro, Piccolo e All Might ha discusso di tutte le difficoltà e i pregi che comporta il suo lavoro, incluso lo straordinario rapporto coi fan.

Riguardo al suo ruolo preferito, Sabat ha dichiarato quanto segue: "Interpretare All Might è stato uno dei momenti più belli della mia carriera. Non me ne vogliano i fan di Dragon Ball, ma i fan di My Hero Academia sono davvero dolcissimi [ride]. Vengono spesso a chiedermi l'autografo ragazzini molto giovani o intere famiglie, è un bel cambio di rotta rispetto a quando mi trovo agli eventi dedicati a Dragon Ball. Con Vegeta è più una questione di power up e di dimostrare la propria forza, mentre con All Might è più una ricerca di qualcosa di speciale. In qualche modo è un personaggio che dà speranza e personalmente trovo che sia un messaggio importante".

Rispetto al suo rapporto con i manga invece, Sabat ha detto: "Con Dragon Ball Super ci ho pensato parecchio, vorrei leggere il manga ma non sono ancora sicuro. Mi piace arrivare in cabina di registrazione e non sapere esattamente cosa succederà, lo trovo intrigante. Per My Hero Academia è la stessa cosa. Oltretutto lavoro a stretto contatto con questo tipo di media tutti i giorni, quando torno a casa cerco di passare un po' di tempo con la mia famiglia".

Riguardo alla sua performance come All Might e alla stagione 4 di Boku no Hero infine, Sabat ha risposto: "L'isperazione l'ho trovata guardando il doppiaggio giapponese, è assolutamente incredibile. Ho cercato di riportarlo in vita al massimo delle mie qualità. Spesso quando registro devo fare più take, è stato così anche per la stagione 4. A volte serve una voce più eroica, a volte più triste. Non è un lavoro semplice".

