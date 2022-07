Sanctuary, l'opera di Fumimura e Ikegami debutta con Star Comics

A oltre un ventennio dal debutto su Point Break, Sanctuary, l’opera di culto creata dall’incredibile coppia Sho Fumimura e Ryoiuchi Ikegami, tornerà nelle fumetterie italiane con Edizioni Star Comics. Scopriamo tutti i dettagli su questa nuova, imperdibile edizione che farà il suo debutto dal 3 agosto.

La serie manga di Sho Fumimura, nome d’arte di Buronson, autore di Ken il Guerriero, e Ryoichi Ikegami, è iconica e senza tempo, una storia in cui politica e criminalità, convogliano per collaborare nell’ombra. Sanctuary è un racconto maturo, dal forte impatto emotivo, che si sviluppa attraverso le vicende di due protagonisti. Ecco, la nostra recensione di Sanctuary.

Le vite di Asami e Hojo, sono state segnate dalla guerra civile cambogiana, dalla quale i due sono riusciti miracolosamente a fuggire. Tornati in patria, sognano di dare vita a un “nuovo Giapppone”, una sorta di santuario libero dalla vecchia, corrotta classe dirigenziale. Per realizzare ciò, Asami comincia a farsi starda nella vita politica del Paese, mentre Hojo, che nel frattempo scala i ranghi della Yakuza, lo supporta in gran segreto.

La nuova edizione di Sanctuary, che arriverà accompagnata dall’anime comics di Dragon Ball Z – The Movie: Il diabolico guerriero degli inferi, arriva in sei volumetti di grande formato (15x21cm), che vantano oltre 400 pagine per gustare al meglio quello che per molti è un classico del manga.