Sand Land di Akira Toriyama: sono disponibili i primi 15 minuti del film

Sand Land, film la cui storia è nata dalla mente di Akira Toriyama, è già uscito nei cinema in Giappone. Il film ha rilasciato una serie di trailer e materiale promozionale ma adesso i primi quindici minuti del film sono disponibili ​​online per darvi un'idea migliore di cosa c'è in serbo nel film incentrato sull'unico protagonista Belzebù.

I primi 15 minuti del lungometraggio sono disponibili alla visione dei fan nel video che trovate ad inizio articolo: fate attenzione, perché il video può essere visto per un tempo limitato, fino al 30 settembre, dunque affrettatevi se volete godervelo!

Queste sono state le parole di Akira Toriyama dopo l'uscita del lungometraggio al cinema: "Grazie infinite a tutti voi, fantastici fan là fuori che siete già andati a vedere il film Sand Land ! Il conteggio degli spettatori non è ancora arrivato, ma abbiamo già ricevuto alcune recensioni molto positive. Alcune persone adorabili hanno persino condiviso di essere rimaste sorprese di sentirsi profondamente commosse dal film."

Non solo, il noto autore di Dragon Ball ha parlato anche del duro lavoro che c'è stato dietro la creazione: "In particolare, le recensioni entusiastiche sul mecha che appare in SAND LAND sono interamente dovuti al duro lavoro dello staff di animazione e a tutti coloro che non hanno visto il film, stanno discutendo se andarlo a vedere o sono riluttanti ad andare al cinema: non pensate troppo alle cose! Spero che tutti abbiano la possibilità di vedere questo film."

In un lontano futuro, la guerra ha distrutto l'intera Terra, lasciando solo una terra desolata dove la fornitura d'acqua è scarsa, controllato da un avido re. Alla ricerca di un lago perduto da tempo, lo sceriffo Rao ha chiesto aiuto al re dei demoni... e ha trovato il figlio del re, Belzebù, e il suo assistente, Thief. Insieme, l'improbabile trio parte attraverso il deserto, affrontando draghi, banditi e il nemico più letale di tutti... l'esercito del Re stesso!

Se siete in hype, guardate questo artwork di Toyotaro per Sand Land mentre qui sono disponibili tutti i dettagli per Sand Man di Akira Toriyama.