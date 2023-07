Sand Land: il film sul manga di Toriyama sarà al San Diego Comic-Con!

In occasione del San Diego Comic-Con verrà proiettata la première del nuovo film tratto dal manga breve scritto e disegnato da Akira Toriyama. Delle date d'uscita di Sand Land abbiamo solo notizie riguardo il Giappone: si parla di agosto 2023.

Non ci sono ancora informazioni infatti su un ipotetico arrivo in Occidente, anche se questo annuncio fa ben sperare. Sembra infatti un ottimo modo per promuovere la pellicola, che potrebbe ritagliarsi il suo spazio di mercato sia in America che Europa. Infatti la fiera del fumetto californiana, una delle più importanti a livello mondale, potrebbe dimostrarsi un'ottima vetrina per quest'opera poco conosciuta, almeno al grande pubblico.

Serializzato da giugno a settembre 2000, la serie è stata raccolta nel nostro paese in un unico volume edito da Star Comics, pubblicato nel 2002. La trama segue le vicende di Belzebubù, principe dei demoni, del ladro Shif e dello sceriffo Rao. I nostri tre personaggi si troveranno a combattere per cercare la sorgente fantasma, in un mondo dove l'acqua scarseggia e l'unico modo di ottenerla è comprarla da un dispotico re.

Non sappiamo bene in che data si terrà la proiezione del film, dal momento che non è stato reso noto il giorno preciso del San Diego Comic-Con (che si svolgerà dal 20 al 23 luglio 2023) in cui ci sarà la première.

E voi siete curiosi di vedere questo nuovo film? Attendiamo con ansia nuove notizie sulla sua ipotetica uscita in occidente. Nel frattempo: avete visto il nuovo trailer di Sand Land? Vi Piace? fatecelo sapere con un commento.