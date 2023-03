Sand Land: arriva la conferma, il manga di Toriyama diventa un film, ecco quando uscirà

Era il mese di dicembre 2022 quando emergevano in rete i primi rumor e leak riguardanti un adattamento animato della serie Sand Land scritta e disegnata dal maestro Akira Toriyama. Ora è arrivata finalmente la conferma della produzione di un film sull’opera, in arrivo nelle sale giapponesi nel corso dell’estate del 2023.

In base a quanto confermato sul sito ufficiale della pellicola, sono tre gli studi d’animazione ad essere stati coinvolti nel progetto: Sunrise, che forse conoscerete per aver curato la trasposizione di Gintama o aver realizzato la serie Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Kamikaze Douga, conosciuto per Batman Ninja e per il contributo a Star Wars: Visions, e Anima.

Sul sito è stata confermata anche la data d’uscita del film di Sand Land nelle sale giapponesi: il 18 agosto 2023. Pubblicata su Weekly Shonen Jump dal maggio all’agosto del 2000, Sand Land è ambientata in un futuro post apocalittico, dove la Terra è ormai un’enorme landa desolata in cui la distribuzione dell’acqua viene controllata dal re avaro.

Partito alla ricerca di un lago perduto, lo sceriffo Rao chiede aiuto al re dei demoni, venendo affiancato nel suo viaggio da Beelzebub, figlio del sovrano demoniaco, e dal suo assistente. Nel puro stile comico di Toriyama, questo stravagante trio si troverà ad affrontare draghi, banditi e anche le armate del Re. In calce trovate le character visual dedicate ai tre protagonisti.

Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti. Prima di salutarci vi lasciamo alla nostra recensione del manga di Sand Land.