Sand Land: arriva la data d'uscita ufficiale!

Sand Land sarà al San Diego Comic-Con e, notizia recente, anche al Fantasia International Film Festival di Montreal il 26 luglio. Tutte proiezioni atte alla sua promozione, ma quando arriverà nelle sale?

Avevamo già spiegato come la sua presenza nei festival internazionali sia un indizio del suo probabile arrivo in occidente, ma per ora abbiamo solo informazioni riguardo alla proiezione nelle sale nipponiche.

Un nuovo trailer rilasciato su YouTube ne annuncia l'arrivo a partire dal 18 agosto in ben 3 formati: IMAX, 4DX, MX4D. Sarà quindi un'esperienza davvero incredibile per gli spettatori giapponesi. Il trailer fa ben sperare sulla qualità del prodotto e il 4D aumenterà di sicuro l'immersività nel mondo creato da Akira Toriyama.

Il film sarà disponibile in lingua originale sottotitolato per le premiére internazionali ed è molto curiosa la scelta dei doppiatori: diamo un'occhiata insieme! La voce di Belzebubù sarà Matsumi Tamura, professionalmente molto eclettica, che ha spaziato tra ruoli quali Yuria in Demon's Souls, Gabo in Dragon Quest Heroes II e Rapunzel nell'omonimo film Disney. Per Rao è stato scelto Kazuhiro Yamaji, voce di Michael Corleone nella trilogia de Il Padrino. Potremmo andare avanti ancora: per esempio il Generale Are avrà la voce di Mr Bison (Satoshi Tsuruoka). Chissà che voci avremmo, se Sand Land fosse doppiato in italiano. Provate a fare delle ipotesi nei commenti! In generale notiamo molti professionisti che hanno costruito la propria fama attorno al mondo del doppiaggio videoludico. Che ci sia lo zampino di Bandai, che ha annunciato lo sviluppo di un titolo ispirato alla serie? Chi lo sa.

E voi siete curiosi di vedere il film di Sand Land? Conoscevate quest'opera di Toriyama? Se la risposta è no, questo è il momento giusto per scoprirla. Oltre a quello appena rilasciato, non perdetevi il precedente trailer di Sand Land.