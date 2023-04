Sand Land: arriva il primo trailer del film dall'opera di Toriyama, ecco i personaggi

Akira Toriyama è conosciuto principalmente per Dragon Ball, anche se non va sottovalutata l'importanza di Dr. Slump nella sua carriera, essendo stato proprio questo manga a dare il la alla sua popolarità, diventando un successo mondiale. Però la sua carriera è stata costellata anche di opere molto brevi e volumi unici, come Sand Land.

Nel post Dragon Ball, l'autore si è dedicato alla pubblicazione di questi brevi racconti, per la maggior parte sempre pubblicati su Weekly Shonen Jump, ma di durata che variavano dai due ai tre mesi. Sand Land è uno di questi lavori, ambientati in un mondo desertico, e da tempo si vociferava che questo lavoro di Toriyama potesse diventare un anime.

Poi è arrivata la conferma durante la Jump Festa 2023: tra pochi mesi, l'anime arriverà nei cinema nipponici. In queste ore, la produzione ha rivelato sul sito ufficiale il primo trailer di Sand Land ma anche delle locandine dedicate ai protagonisti e alla rivelazione del cast principale. Nel video in alto si vede benissimo l'ambientazione desolata e la realizzazione in 3DCG, con un primo assaggio dei personaggi e delle loro voci.

In basso invece trovate le tre locandine di Sand Land con Beelzebub, Rao e Thief, le figure più importanti della storia, rispettivamente proposti in tono rosa, giallo e verde. I doppiatori coinvolti rivelati finora invece sono:

Mutsumi Tamura nel ruolo di Beelzebub, figlio del re dei demoni;

Kazuhiro Yamaji nel ruolo dello sceriffo Rao;

Chō nel ruolo dell'aiutante Thief;

Satoshi Tsuruoka nel ruolo del generale Are;

Nobuo Tobita nel ruolo del generale Zau.

Sand Land debutterà il 18 agosto 2023 in Giappone. Riuscirà il figlio del re dei demoni, Beelzebub, a soddisfare la richiesta dello sceriffo Rao?