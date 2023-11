Sand Land continua: annunciata una serie sequel in arrivo su Disney+ nel 2024

Pubblicato nel giugno del 2000 sulle pagine di Shonen Jump e poi raccolto in un volume unico, Sand Land è stato uno degli ultimi progetti di Akira Toriyama distaccati dall’universo di Dragon Ball, e nonostante la riproposizione della storia del principe dei demoni Belzebubù al cinema sia stata accolta in maniera fredda presto ne arriverà una serie.

La notizia è arrivata dalla pagina giapponese ufficiale del film, attraverso il post che potete vedere in fondo alla pagina. Nel tweet viene specificato che nella serie saranno presenti contenuti esclusi dalla pellicola, probabilmente per mantenere un minutaggio adeguato ad una produzione del genere, ma anche materiale del tutto originale, volto quindi ad approfondire quell’universo così peculiare e simpatico immaginato dal maestro Toriyama.

Non è chiaro, però, se il sensei in persona sarà coinvolto direttamente nel progetto. Nel messaggio del post è stato anche specificato che ad occuparsi della distribuzione sarà la piattaforma di streaming Disney+, che, ancora una volta, dimostra interesse nell’espandere il proprio catalogo anime. La data d’uscita per ora si limita ad un generico 2024. Cosa ne pensate di questo annuncio? Credete che Toriyama parteciperà in prima persona alla produzione? Fatecelo sapere, come di consueto, nei commenti.

Intanto, vi lasciamo alle parole di Toriyama dopo il debutto di Sand Land al cinema, e ad una fantastica illustrazione di Toyotaro dedicata a Sand Land.