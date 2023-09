Sand Land: il creatore di Dragon Ball Akira Toriyama rompe il silenzio sul suo film anime

Il creatore della serie Dragon Ball, Akira Toriyama, ha recentemente visto il lungometraggio basato sulla propria serie di manga Sand Land debuttare al cinema, e Toriyama ha parlato della risposta un po' carente all'uscita del film al botteghino in un nuovo messaggio speciale. ai tifosi.

Sand Land ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche giapponesi all'inizio di quest'estate e in particolare non ha conquistato completamente il botteghino. Per chi fosse curioso, sono disponibili i primi 15 minuti di Sand Land.

Come hanno notato i fan e i recensori che hanno visto il film all'estero per intero, è un degno adattamento del manga originale. Tuttavia, i 15 minuti pubblicati su YouTube del noto lungometraggio servono proprio a far comprendere al pubblico se ne vale la pena o meno andare a guardare l'opera al cinema.

Se per Akira Toriyama, autore originale di Sand Land e noto soprattutto per la grande opera shonen pluripremiata Dragon Ball, questo potrebbe sembrare una sconfitta, lui non si mostra affatto scoraggiato e anzi ringrazia tutte le recensioni positive che ha ricevuto in questi giorni.

"I miei più sinceri ringraziamenti a tutti voi devoti che avete già visto il film Sand Land!", inizia il messaggio speciale di Toriyama ai fan. "Apparentemente non ha ancora attirato molte persone al cinema, ma fortunatamente le recensioni sembrano essere piuttosto buone. Alcune persone meravigliose hanno detto che era inaspettatamente commovente! I mecha nel film hanno ricevuto elogi particolarmente alti, il che è assolutamente grazie allo staff dell'anime. Se non avete ancora visto il film e siete indecisi se andarci, o anche se non avete voglia di vederlo affatto, per favore venite tutti a dare un'occhiata a questo film!".

