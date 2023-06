Sand land: il film della serie di Akira Toriyama in un nuovo trailer prima dell'uscita

Oltre Dragon Ball, pilastro indiscusso del settore del fumetto giapponese, in particolare della categoria shonen, il maestro Akira Toriyama ha ideato molte altre opere le quali hanno riscosso più o meno successo tra i lettori di Shonen Jump. Nel 2000, Toriyama tornò sulla rivista con una storia originale, Sand Land di cui presto arriverà un film.

Una delle più inaspettate sorprese di quest’anno è stato proprio l’annuncio da parte dello studio Sunrise della produzione di un film d’animazione dedicato a Sand Land, serie composta unicamente da 14 capitoli, che vede al centro della narrazione la disavventura del piccolo principe dei demoni Belzebub, e dei suoi stravaganti alleati, in un futuro distopico per rendere l’acqua un bene per tutti, e non limitato e gestito dal sovrano di Sand Land.

Sebbene si aspettino conferme sulla distribuzione del film anche al di fuori del Giappone, dove uscirà il 18 agosto 2023, Sand Land è stato mostrato in un nuovo trailer, volto a introdurre gli spettatori alla singolare quanto colorata avventura di Belzebub. Come si nota nel video, riportato in cima alla pagina, sono molti i tratti distintivi delle opere di Toriyama ad emergere, prima fra tutti la fantasia nel creare macchinari e veicoli ricchi di micro-dettagli nel design.

Dal trailer si comprende anche la difficoltà del viaggio intrapreso da Belzebub e dai suoi compagni, che rimarranno molte volte coinvolti in battaglie contro gli uomini dell’esercito del re. Cosa ne pensate di queste nuove sequenze mostrate in anteprima del film di Sand Land? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, vi lasciamo all’ultima key visual ufficiale del film, e ad un approfondimento sui personaggi principali di Sand Land.