Sand Land: il manga di Akira Toriyama diventa un anime a sorpresa secondo un leak

Akira Toriyama è conosciuto in primis per Dragon Ball, il capostipite dello shonen di combattimento, il manga (e l'anime) che ha descritto un'era. Non tutti sanno che il mangaka ha scritto e disegnato anche Dr. Slump e Arale, e ancora meno persone sanno che, dopo Dragon Ball, ha scritto tanti fumetti brevi, come ad esempio Sand Land.

Questa storia dal volume unico, composta da 14 capitoli, fu pubblicata su Weekly Shonen Jump agli albori degli anni 2000, quando ormai Akira Toriyama aveva concluso Dragon Ball da ben cinque anni. Il mondo non ha nulla a che fare con quello della sua creatura più famosa e, considerata la brevità dell'opera, finora era caduta semplicemente nel dimenticatoio.

A sorpresa però è tornato: da alcuni giorni si parlava di un progetto legato a Sand Land, di cui però non si sapeva ancora nulla. In queste ultime ore però, complici anche i leak di Weekly Shonen Jump, è emersa qualche notizia in più. Secondo alcuni leaker, Sand Land diventerà un anime. La prima conferma arriva da Shonen Jump News, che aveva già condiviso un promotional video relativo a un progetto misterioso ambientato nel deserto.

La seconda conferma arriva invece da DBSHype, pagina sempre ben documentata riguardo tutto ciò che ruota intorno a Dragon Ball e al suo autore. Quest'ultima pagina ha mostrato alcune immagini con i personaggi di Sand Land e il fantomatico "Sand Land Project" in arrivo nel 2023, affermando che la produzione è stata affidata a Sunrise, Kamikaze Douga e ANIMA Production Studio. Seppur non sia menzionato ancora apertamente, secondo la pagina si tratterebbe di un anime di Sand Land e non di un videogioco.

La palla ora passa alle fonti ufficiali che confermeranno oppure smentiranno la situazione il 17 dicembre. Intanto recuperate la recensione del manga di Sand Land.