Sand Land: nuovo teaser per la pellicola in arrivo venerdì nelle sale Giapponesi!

Dopo la premiére di Sand Land al San Diego Comic-Con e l'annuncio delle date d'uscita ufficiali, finalmente ci siamo: questo venerdì debutterà in Giappone il nuovo film tratto dal genio di Akira Toriyama. In occasione della sua release, è stato pubblicato su YouTube un nuovo video promozionale!

Proprio oggi, lunedì 14 agosto, è stato pubblicato da TOHO un teaser per la pellicola che arriverà nelle sale giapponesi il 18. Della durata di quasi 3 minuti, i personaggi vengono presentati più dettagliatamente rispetto le altre promo e cominciamo a capire i rapporti che intercorrono tra le varie figure presenti. Abbiamo avuto inoltre la possibilità di ascoltare la theme song del film intitolata Utopia dell'artista imase.

In arrivo nel Nord America nel 2024, per quanto riguarda l'Europa non abbiamo informazioni. Pare comunque che si intravedano gli indizi del successo, dal momento che il lungometraggio ha vinto i 27° Fantasia International Film Festival a luglio nella categoria Miglior Film d'Animazione.

Il cast di doppiatori di Sand Land era già stato rivelato, ma ora abbiamo nuove informazioni su altre figure chiave della pellicola: Toshihisa Yokoshima (Tales of Crestoria) si è occupato della regia, con la produzione di ben 3 studio (Sunrise, Kamikaze Douga e Anima); Hiroshi Koujima (City Hunter) come consulete alla regia; Hayashi Mori (Cells at Work! Code Black) ha scritto la sceneggiatura; Yugo Kanno (Le Bizzarre avventure di JoJo: Stardust Crusaders, Ajin) ha composto le colonne sonore.

Un cast di assoluto livello per una pellicola che si preannuncia davvero molto interessante, chissà quando riusciremo a vederla qui in Europa.