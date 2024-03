SAND LAND: THE SERIES è arrivato! L'anime è disponibile da oggi su Disney+

Il 2024 sembra avere tutti i presupposti per permettere al maestro Akira Toriyama di continuare a vivere attraverso le sue creazioni. Infatti, in attesa di scoprire la data d'uscita di Dragon Ball Daima, è arrivata oggi su Disney+ la serie anime dedicata a Sand Land, uno dei manga di Toriyama.

C'è da fare una precisazione: non tutti sanno che "SAND LAND: THE SERIES" parte come rifacimento in puntate della pellicola cinematografica uscita nell'Estate del 2023.

Non a caso, per il momento, sono stati pubblicati 7 episodi il cui contenuto corrisponde a quello del film e che propongono scene aggiuntive non presenti nel lungometraggio e momenti iconici tratti dal manga.

A partire dalla prossima puntata, la 8, in uscita il 27 marzo, l'opera prenderà una strada diversa con un nuovo arco narrativo curato direttamente da Akira Toriyama che, prima di lasciarci, è riuscito a regalarci un'ultima emozionante avventura.

Gli episodi di questa saga inedita dovrebbero uscire settimanalmente con l'ultimo, il 13, previsto per il 1° maggio 2024.

Ovviamente, essendo di nicchia, è molto probabile che la maggior parte delle persone non conosca nemmeno il contenuto delle prime 7 puntate, quindi è arrivato il momento di recuperare, grazie a Disney+.

Segnaliamo che anche gli appassionati di videogiochi avranno modo di interagire con l'universo narrativo di questa IP, poiché il 26 aprile è previsto l'arrivo del gioco di Sand Land, di cui è disponibile una demo da ieri.

Siete interessati alla serie anime di Sand Land? Conoscevate già l'opera o è stata una sorpresa? Fateci sapere nella sezione se darete un'occhiata ai primi 7 episodi.

Su Blue lock (Vol. 24) è uno dei più venduti di oggi.