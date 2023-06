Sand Land: visual e dettagli per il film ispirato al manga del papà di Dragon Ball

Dopo aver terminato Dragon Ball, nel 2000 Akira Toriyama scrisse Sand Land, una serie manga di soli 14 capitoli raccolti in un volumetto pubblicato da Shueisha. Pubblicato nel 2002 anche in Italia da Star Comics, 23 anni più tardi del debutto Sand Land diventa un film.

A distanza di quasi due mesi dall'ultimo trailer di Sand Land, finalmente vengono rivelate nuove informazioni ufficiali sul progetto. Sulla pagina ufficiale del lungometraggio animato ispirato al manga del sensei Toriyama sono stati rivelati nuovi membri del cast, una lista di doppiatori accompagnata da una locandina promozionale inedita.

In un mondo lontano conosciuto come Sand Land, l'unico fiume che rifornisce di acqua la popolazione viene arrestato in seguito alle guerre umane. L'unica fonte di acqua restano le costose bottiglie d'acqua del re. Per cercare una soluzione, lo sceriffo Rao si reca nel villaggio dei demoni, dove pensa di poter trovare la sorgente fantasma. La storia seguirà l'avventura dell'anziano sceriffo, accompagnato dal principe dei demoni Beelzebuub e dal ladro Shif.

Al cast di doppiatori si aggiungono tra gli altri Akio Otsuka e Chafurin, rispettivamente voci di Satana e del re. Nella nuova key visual possiamo invece ammirare il trio di eroi circondato dagli antagonisti della storia. Alle loro spalle vi è il carro armato giallo con cui i protagonisti sono soliti spostarsi. Vi ricordiamo che l'uscita è prevista nei cinema giapponesi per il 18 agosto. Al momento non si sa ancora nulla su una eventuale localizzazione italiana.