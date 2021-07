Sanda, il nuovo manga dall'autrice di Beastars debutta il 22 luglio: immagini e dettagli

Akita Shoten ha recentemente rivelato nuovi dettagli su Sanda, il nuovo manga dall'autrice di Beastars in uscita tra pochi giorni. La serie debutterà il 22 luglio su Weekely Shonen Champion, e la casa editrice ha festeggiato la nuova serializzazione con immagini a colori e rivelando qualche interessante dettaglio sull'opera.

Così come Bota Bota, anche Sanda sarà un manga estremamente provocatorio, in cui vengono raccontate le gesta di una famiglia giapponese che vive in una società con il tasso di natalità ridotto ai minimi storici. Secondo l'editore il manga andrà esplorare il modo in cui una società può essere coercitiva e ingiusta, senza però rinunciare all'inimitabile stile leggero e divertente dell'autrice Paru Itagaki.

Sanda debutterà il 22 luglio con un primo capitolo da 48 pagine, e proseguirà la serializzazione settimanalmente con capitoli standard da circa 20 pagine l'uno. Le prime tre uscite vanteranno una prima pagina a colori, e per pubblicizzare l'opera Akita Shoten gli dedicherà almeno una copertina. In calce potete dare un'occhiata alla prima pagina a colori ritraente i tre protagonisti.

Paru Itagaki ha raggiunto il mainstream con Beastars, e tra 2020 e 2021 ha pubblicato una nuova serie intitolata Bota Bota, tradotta in cinque lingue e rivelatasi un diescreto successo. Per festeggiare il lancio di Sanda, l'autrice ha pubblicato un disegno in cui il lupo Legoshi passa il testimone alla nuova protagonista.

E voi cosa ne dite? Siete interessati a quest'opera? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che la seconda stagione di Beastars, la serie tv tratta dall'omonimo manga, è ora disponibile su Netflix.