Sandman: Joker doveva apparire nella storia, ma Gaiman fu costretto a rimuoverlo

Nel raccontare Sandman l’autore Neil Gaiman ha creato un incontro molto ravvicinato tra il mondo degli Eterni, in particolare quello di Sogno, e il mondo dei terrestri. Per questo Gaiman ha potuto sbizzarrirsi aggiungendo personaggi e luoghi già visti in altre serie targate DC Comics, e, inizialmente, aveva inserito anche un villain molto noto.

Joker, il clown principe del crimine e nemesi di Batman, era stato inserito in una sequenza che poi avrebbe fatto parte del quinto volume di Sandman. Lo ha rivelato lo stesso Gaiman in un’intervista: “All’’inizio del quinto volume di Sandman, John Dee, il Dottor Destino, sta scappando dall’Arkham Asylum, e avrebbe dovuto incontrare Joker”. Tuttavia, dopo aver scritto tutta la sequenza, ricevette una chiamata in cui gli si chiedeva di cambiare personaggio, perché nella scena descritta Joker si dirigeva verso le acque del fiume di Gotham, e spariva.

Visto come i piani alti avevano percepito la scena, ovvero con la morte di Joker rapidamente accennata, a Gaiman fu chiesto di cambiare personaggio nella sequenza per problemi di discontinuità con le altre serie. La scelta ricadde quindi su un altro, storico, antagonista del Crociato Incappucciato, ovvero Spaventapasseri. Nella scena poi pubblicata, Scarecrow parla col Dr. Dee mentre quest’ultimo cerca di andarsene dal manicomio, e fa riferimento al clown: “Se vedi Joker, digli di sbrigarsi a tornare. Non è il pesce d’aprile senza le sue battutine.”

Questa richiesta portò Gaiman ad evitare di inserire giganti della DC Comics nella storia, evitando così il rischio di dover riscrivere intere sezioni della sceneggiatura. Per finire ricordiamo vi lasciamo alla nostra recensione della serie Netflix di Sandman, e a cinque storie indimenticabili di Joker.