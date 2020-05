Sandman: l'universo narrativo dell'opera continua con Dreaming: Waking Hours

La DC Comics ha pubblicato in anteprima le prime tavole della nuova opera dedicata all'universo narrativo di Sandman, The Dreaming: Waking Hours. Alla scrittura troviamo l'acclamato sceneggiatore Willow Wilson, mentre l'artista Nick Robles cura il comparto artistico.

Le sequenze presenti in calce all'articolo, oltre ad offrire un primo sguardo sulle ambientazioni oniriche della serie, rivelano anche la Variant Cover realizzata dall'artista Bill Sienkiewicz. Il primo numero di The Dreaming: Waking Hours arriverà sul mercato il 4 Agosto, salvo eventuali posticipi dell'ultima ora.

La seguente è la sinossi ufficiale pubblicata dalla DC Comics:

"Un nuovo capitolo della saga di Sandman inizia con una miniserie inedita, popolata sia da volti familiari che nuovi! Una delle responsabilità più pesanti di Dream è la creazione di incubi: gli esseri che perseguitano il nostro sonno e trasformano i nostri pensieri verso l'oscurità. Sotto forma di Rovina, l'incubo del disastro catastrofico, Dream era certo di aver costruito il suo prossimo capolavoro ... ma Rovina non può fare a meno di essere all'altezza del suo nome, trasformando ogni situazione in una spirale di conseguenze inaspettate. Sfortunatamente, la studiosa shakespeariana (ed esausta nuova madre) Lindy ha sognato Rovina ... e nel frattempo lo ha consegnato al mondo della veglia! L'universo Sandman sta cambiando — e lo scrittore premiato Hugo e World Fantasy G. Willow Wilson (Wonder Woman, Ms. Marvel, The Bird King) e l'artista emergente Nick Robles (Euthanauts) sono qui per darvi il benvenuto!"

I primi episodi della serie Netflix di Sandman potrebbero allontanarsi dal materiale cartaceo. Intanto, l'autore del fumetto originale, Neil Gaiman, ha annunciato lo stop dei lavori.