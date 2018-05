Sanji è entrato in possesso di un potenziale power-up nell'ultimo capitolo di ONE PIECE

Il personaggio di Sanji è stato al centro dell'arco narrativo di "Whole Cake Island", ma anche se quella parentesi è stata chiusa nel capitolo 902 di ONE PIECE, un riflettore è rimasto puntato sul cuoco. Dopo tutto, l'ultimo capitolo del manga, il 903, ci ha mostrato un potenziale power-up che starà a Sanji decidere se usare o meno in futuro.

Come abbia appreso in questa ultima saga, infatti, Sanji non è un grande fan della sua famiglia o della tecnologia di cui quest'ultima si fregia. Come ormai noto, Il cuoco è riuscito a fuggire da Whole Cake Island insieme ai suoi compagni. I pirati di Cappello di Paglia stanno andando a Wano per incontrare il gruppo di Zoro. Il capitolo 903 inizia con Sanji che si prepara a gettare un misterioso gingillo in acqua, ma Rufy vuole disperatamente impedirglielo.

Ma cos'è l'oggetto in questione? Nient'altro che una Raid Suit del Germa 66. Sembra che uno dei fratelli di Sanji gli abbia infilato la capsula con la tuta in tasca durante la battaglia su Whole Cake Island, e Sanji non è sicuro di cosa fare con questo regalo indesiderato. "Dev'essere stato Niji a farlo! È stato l'unico di loro che è venuto in contatto con noi, dopotutto. Anche alla fine, mi guardava dall'alto in basso", dice Sanji ai suoi amici. "Non voglio che la mia forza venga da questo tipo di scienza!"

Alla fine, Sanji decide di tenere la Raid Suit e di non gettarla nell'oceano come previsto. Quindi, c'è ancora una possibilità che i fan possano vedere l'abito che dovrebbe donare al terzogenito Vinsmoke un discreto power-up. Se si verificasse una situazione terribile, Sanji potrebbe essere tentato di indossare la Raid Suit dato che la tecnologia conferisce a chi lo indossa abilità di combattimento notevolmente migliorate.

L'Imperatore Kaidou potrebbe costringere lo chef a provare la tuta nel futuro di ONE PIECE, ma come sempre, dovremo aspettare che la storia faccia il suo corso per averne la certezza.