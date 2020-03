Sanji mostra la forma Soba Mask nella preview dell'episodio 925 di ONE PIECE

In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, a causa del coronavirus, l'industria dei manga e degli anime ha saputo reagire prontamente offrendo la possibilità di recuperare, senza alcun costo, alcune delle serie più importanti, tra queste naturalmente rientra l'opera di Eiichiro Oda, ONE PIECE .

Infatti sulle applicazioni di Shonen Jump + e Zebrak è possibile, per tutto il mese di marzo, leggere gratuitamente i primi 60 volumi delle avventure di Luffy e dei Mugiwara. Di sicuro un contenuto prezioso e molto corposo per chiunque non si sia mai avvicinato a ONE PIECE o anche per chi volesse addentrarsi nuovamente nell'epopea piratesca firmata Oda, che ultimamente si sta mostrando sempre più profonda e ricca di dettagli.

Negli ultimi capitoli infatti, abbiamo intrapreso un viaggio nel passato di Oden Kozuki, personaggio centrale nell'attuale arco narrativo del Paese di Wa, scoprendo numerose informazioni che sicuramente torneranno con gli sviluppi successivi. Mentre il manga continua con ritmi sostenuti, la trasposizione anime si trova ancora alla parte iniziale del secondo atto del Paese di Wa, ed è stata pubblicata la preview del prossimo episodio, che andrà in onda domenica 22 marzo, e che potete vedere nel post in calce alla notizia.

"Una cintura con un teschio, e dispositivi ai suoi piedi che gli permettono di raggiungere la velocità della luce!! Indossa un mantello con il numero 3..un nuovo eroe è apparso nella Capitale dei Fiori" Queste sono le parole con cui viene presentato l'episodio 925, nel quale Sanji mostrerà la sua forma "Soba Mask" per affrontare uno dei malvagi Pirati delle Cento Bestie.

Ricordiamo inoltre che sono emersi in rete i primi spoiler del capitolo 974 di ONE PIECE, dove vedremo un ritorno a dir poco spettacolare.