E se Sanji sbloccasse l'Haki del Re Conquistatore? La situazione del cuoco in ONE PIECE

Ci sono tanti personaggi potenti in ONE PIECE, e alcuni di questi si trovano nella ciurma di cappello di paglia. Rufy si è circondato di pirati forti, alcuni dei quali hanno addirittura sfondato il muro del miliardo di berry. Nell'elenco c'è Zoro, il secondo della ciurma, poi il già famoso ex shichibukai Jinbe e infine il cuoco Sanji Vinsmoke.

Dopo gli ultimi aggiornamenti nel manga, durante la saga di Wano, è diventato chiaro che Sanji è migliorato enormemente. Tuttavia, parte del potere era dato anche dalla Raid Suit, che egli stesso ha distrutto per evitare di diventare crudele e sociopatico come i fratelli maggiori. Ciò però lo ha portato a creare un enorme gap tra lui e Zoro. Lo spadaccino infatti possiede una forza mostruosa e nell'ultimo scontro ha anche risvegliato completamente l'Haki del Re Conquistatore, utile per maneggiare la misteriosa spada Enma appartenuta a Kozuki Oden.

Con gli ammiragli in arrivo e un'ondata di nemici e ostili sempre più forti, sarà necessario un altro upgrade per il cuoco, e stavolta magari basandosi sulle proprie capacità. Anche per definire chi è davvero il terzo più forte in ciurma dopo Rufy e Zoro, staccando Jinbe, Sanji ha bisogno dell'Haki del Re Conquistatore. Cosa succederebbe se lo sbloccasse ora?

A Egghead è arrivato Kizaru, l'ammiraglio di luce che sfrutta pienamente il potere del suo Rogia e che, almeno per il momento, sembra imbattibile. Sono in pochi a poterlo sfidare e il suo stile di combattimento sembra idoneo per essere affrontato da Sanji. Il cuoco potrebbe quindi approfittare di questa situazione e combattere contro un ammiraglio, dimostrandosi degno di essere uno dei più forti della ciurma.