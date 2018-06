Sanji taglia definitivamente i ponti con i Vinsmoke nella nuova anteprima di ONE PIECE

L'anime di ONE PIECE procede spedito e l'arco narrativo di Whole Cake Island è entrato nelle fasi finali. Sanji, e il complicato rapporto con la sua famiglia, sono stati uno dei focus principali di questa saga un po' ovattata, ma ora che il Tea Party è stato sabotato e i Vinsmoke salvati, è il momento di vedere come Sanji si congederà dal padre.

L'episodio 840 di ONE PIECE è intitolato "Cutting the Father-Son Relationship! Sanji e Judge", e l'anteprima che potete trovare in apertura della news mostra proprio lo scontro finale tra Sanji e suo padre Judge. La situazione sta peggiorando rapidamente per i Mugiwara e gli altri membri del complotto: il piano per assassinare Big Mom è fallito miseramente, quest'ultima si è ripresa dallo shock e la via di fuga è andata in mille pezzi costringendo tutti a rintanarsi all'interno di Capone.

La Supernova, trasformatosi in una gigantesca fortezza denominata Grande Padre Bege, è ora circondato dall'intera famiglia Charlotte, mentre all'interno del suo corpo/castello Sanji dovrà finalmente affrontare la sua famiglia per staccarsi definitivamente dal padre e dai fratelli.

Come detto in apertura, questo chiude la fase centrale dell'arco narrativo di Whole Cake Island e spalanca le porte alla brutale terza parte, in cui Rufy e Charlotte Katakuri saranno protagonisti di uno spettacolare scontro uno contro uno, tra i più violenti mai visti in ONE PIECE.